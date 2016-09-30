США сняли санкции с двух банков Ирана в обмен на освобождение заключенных - WSJ

Администрация президента США Барака Обамы в январе этого года поддержала снятие санкций ООН с двух иранских государственных банков в обмен на освобождение Тегераном четырех американских заключенных, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их словам, речь идет о банках Sepah и Sepah International, которые оказались под санкциями ООН до 2023 года за финансирование ракетной программы. В тот же день, когда Тегеран освободил из тюрем американских граждан, эти санкции были сняты, передает Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что США выплатили Ирану в общей сложности $1,7 млрд наличными в январе этого года. Комментируя эту информацию, госсекретарь США Джон Керри заявил, что денежные средства не были выкупом за освобождение Тегераном американских заключенных.