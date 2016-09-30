Минфин России хочет повысить налоги для малого бизнеса

Министерство финансов России разработало законопроект о постепенном увеличении с 2017 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для предприятий малого бизнеса. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

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Для увеличения ЕНВД министерство предлагает увеличить коэффициент-дефлятор, от которого зависит итоговая ставка по налогу. В 2016 году коэффициент оставался на уровне 2015 года и составлял 1,798.

"В 2017 году коэффициент-дефлятор будет составлять 1,891, в 2018 году - будет равен 1,982, в 2019 год - 2,063", - говорится в проекте закона. Таким образом ЕНВД для малого бизнеса может вырасти к 2019 году на 14,7%.

Представитель Минэкономразвития РФ отметил, что новые предложения по данному законопроекту пока к ним не поступали.

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"Однако в пункте 78 Плана действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально- экономического развития РФ в 2016 году предусмотрено, что Минфин России должен подготовить проект ФЗ по корректировке механизма установления значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход", - подчеркнул представитель ведомства.

ЕНВД заменяет для владельцев малого бизнеса уплату почти всех других налогов, но его разрешено применять только в определенных сферах (в основном розничная торговля, общественное питание, бытовые, ветеринарные услуги, услуги по ремонту). В РФ около 2,1 млн юридических лиц воспользовались этим правом по состоянию на 1 января 2016 года.