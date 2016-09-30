Украина и Люксембург подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Люксембург 30 сентября подписали соглашение об избежании двойного налогообложения между странами.

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Как передает корреспондент УНИАН документ подписали министр финансов Александр Данилюк и Посол Люксембурга в Украине Мишель Праншер-Томассини

По словам Динилюка, обе страны ждали подписания этого соглашения более 20 лет.

"Мы пересматриваем все двусторонние конвенции об избежании двойного налогообложения... Наша стратегия - пересмотреть все эти соглашения...Это отразится на инвестиционном климате Украины", - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Министерство финансов Украины анонсировало проведение переговоров о пересмотре конвенций о двойном налогообложении с Голландией, Великобританией, Бельгией, Швейцарией и Австрией.

Правительство Украины предложит Верховной Раде ратифицировать Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. В частности, предусматриваются изменения при налогообложении продажи недвижимости. От налогообложения в Украине не будут освобождаться доходы, полученные резидентами Кипра от отчуждения акций и других корпоративных прав, если более 50% стоимости таких корпоративных прав прямо или косвенно связаны с недвижимым имуществом, расположенным на территории Украины, тогда как сейчас такие доходы не облагаются налогом, хотя и могут быть связаны с недвижимым имуществом, расположенным в Украине. Также предусматривается изменение налогообложения дивидендов, увеличение ставки налога при выплате процентов до 5% с 2%.