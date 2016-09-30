Убыток работающих банков Украины снизился почти в 7 раз

Убыток работающих банков Украины, без учета неплатёжеспособных финучреждений, за январь-август 2016 года составил 6,596 млрд грн, что в 6,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, снижение убытков обусловлено сокращением объемов отчислений банков в резервы под активные операции на 62%, или на 50 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в августе работающие банки получили 2,670 млрд грн прибыли благодаря росту чистого процентного дохода до 4,852 млрд грн, что обусловлено не восстановлением кредитования, а процессами реструктуризации кредитных портфелей банков, которые активно начались после диагностического обследования качества активов.

Также сообщается, что в августе 78 банков получили прибыль, в то время как деятельность 22 банков за месяц была убыточной.

Как сообщал УНИАН, убытки работающих банков Украины в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились более чем в три раза - до 9,3 млрд грн.

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.