Розенко о результатах проверки соцвыплат: выявили всего 4 случая выплат "мертвым душам"

Верификация социальных выплат, целью которой является выявление нарушений при начислении пенсий и финансовой помощи различным категориям граждан, выявила всего 4 случая выплат средств "мертвым душам".

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Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Верификация показала 4 случая выплат "мертвым душам". ... Учитывая то, что мы имеем 13 миллионов пенсионеров, это очень незначительное число", - сказал Розенко.

По его словам, верификация не показала системных нарушений в системе социальных выплат.

«Системных нарушений при начислении пенсий и других социальных выплат не выявлено. Все эти мнения о виртуальных злоупотреблениях на 60 млрд грн, 50 млрд грн или 10 млрд грн не подтвердились», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.

По состоянию на 31 мая текущего года Минфин получил из разных источников информацию по 22,1 млн получателей пенсий, субсидий и других соцвыплат. Это 88,4% от общего числа получателей выплат. К концу июля Минфин провел частичную верификацию данных 17,3 млн человек.

По результатам предварительной верификации Минфин разослал центральным и местным органам власти соответствующие рекомендации о проведении проверки и приостановке выплат. По состоянию на 31 мая текущего года, 46% рекомендаций касались использования сомнительных документов при назначении выплат. 32% составляли предупреждения о том, что получатели субсидий совершали за последний год расходы в размере свыше 50 тыс. грн, а по закону в таком случае они не имеют права на субсидию. 8% рекомендаций касались граждан, которые получают зарплату и одновременно состоят на учете в центре занятости, 5% - подделки статуса переселенца, 4% - относительно людей, которые получают соцвыплаты, проживая на неподконтрольных территориях. Еще 2% рекомендаций относились к случаям, когда переселенцы получали социальную помощь для компенсации затрат на проживание, при этом за ними числится жилье на подконтрольных украинской власти территориях. 3% рекомендаций относились к случаям, когда получатели соцпомощи имеют депозитные счета на сумму, превышающую размеры, установленные для получения права на помощь от государства.