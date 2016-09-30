"Филип Моррис Украина" обжалует в суде налоговые уведомления ГФС

Об этом говорится в заявлении ЗАО "Филип Моррис Украина", сообщает "Цензор.Нет".

"14 июня 2016 года Управление ГФС в Харьковской области по результатам проверки выдало компании налоговые уведомления-решения на общую сумму 635.3 млн грн. По результатам административного обжалования, ГФС Украины оставила решение ГУ ГФС в Харьковской области без изменений. Сейчас ЗАО "Филип Моррис Украина" оспаривает налоговые сообщения- решения в судебном порядке.

Напомним, речь идет о ситуации, когда один из департаментов ГФС выдал компании разрешение, а через некоторое время другой департамент той же ГФС поставил под сомнение использование этого разрешения, обязывая компанию оплатить доначисления налогов и штраф за якобы неправомерные действия. (Несогласованность позиций департаментов ГФС зафиксирована в Докладной записке на имя председателя ГФС, которая была востребована в судебном порядке).

По этой ситуации есть однозначная позиция Министерства финансов Украины о законности действий ЗАО "Филип Моррис Украина", а также решение Бизнес Омбудсмена в пользу компании. Поэтому действия ГФС нельзя расценивать иначе как давление на компанию.

Отдельно заметим, что открытие уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов идет вразрез с недавним решением Министерства финансов и соответствующим Приказом ГФС, который должен предотвратить открытие уголовных производств до окончательного завершения всех административных и судебных процедур обжалования налоговых уведомлений-решений.

Такое положение дел действительно печально и однозначно пагубно скажется на инвестиционной привлекательности Украины в восприятии международного бизнес-сообщества. Из-за этого прецедента пострадает также и развитие экспортного потенциала страны. В частности, все проекты по развитию экспортных направлений и создание в Украине на базе нашего предприятия в Харькове экспортного хаба Philip Morris International уже приостановлены. Согласно плану предусматривалось увеличение экспортной мощности компании до 300 млн долларов США ежегодно. Парадоксально-абсурдная ситуация, когда фискальный орган штрафует компании за деятельность, которую сначала сам же и санкционировал, не пройдет мимо внимания и других экспортеров", - говорится в заявлении.

Компания намерена отстаивать свою позицию в суде и надеется, что на суд не будет оказываться давление, а цель наполнить любым способом бюджет не перечеркнет норм действующего законодательства Украины.

Компания поддерживает озвученное Бизнес Омбудсменом во время встречи с премьер-министром 13 сентября 2016 года предложение провести служебное расследование в отношении должностных лиц ГФС.