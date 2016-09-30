Минсоцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему в начале 2017 года

Министерство социальной политики Украины планирует внедрить накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий в начале 2017 года, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе панельной дискуссии о социальной ситуации в стране.

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"Мы хотим, чтобы элементы накопительной системы стартовали в начале 2017 года", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что действующая в Украине система пенсионного обеспечения не может удовлетворить в полном объеме потребности пенсионеров. Поэтому правительство сообщило о планах внедрить в Украине накопительную пенсионную систему с 1 июля 2017 года, тогда как ранее планировалась дата 1 января 2017 года.

5 мая текущего года в парламент был внесен законопроект №4608 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий» как замена соответствующего документа, предложенного прошлым правительством.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, с 1 июля 2017 года вводится уплата страховых взносов во второй (накопительный) уровень пенсионной системы застрахованными лицами, которые к этой дате не достигли пенсионного возраста. Размер страхового взноса в первый год составит 2% и ежегодно будет увеличиваться на один процент до достижения в 2020 году 5%.