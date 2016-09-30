Данилюк не исключает встречи с россиянами по "долгу Януковича" в присутствии немецкой стороны и МВФ

Украина пока не получала никаких предложений о проведении встречи с российской стороной для обсуждения урегулирования вопроса в отношении долга в 3 млрд долл. по евробондам, выпущенным режимом Януковича.

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Об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что глава Минфина РФ рассчитывает встретиться со своим украинским коллегой после осенней сессии МВФ и Всемирного банка, возможно, на территории Германии.

"Это была информация от министра финансов России. Никаких конкретных предложений где и когда не звучало"- сказал Данилюк.

При этом он отметил, что такая встреча возможна в присутствии немецкой стороны и МВФ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года был оформлен долг экс-президента Виктора Януковича перед РФ в виде выпуска евробондов на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.

В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ.

В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые государственные облигации и деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долгового операции, чем те, что были предоставлены другим кредиторам.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченным государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет.

Вместе с тем, эксперты считают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом нашей стране, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.