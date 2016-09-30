Гривня на межбанке "уступила" доллару 6 копеек

В пятницу, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,90/25,96 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9590/29,0230 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4080/0,4100 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,9312 гривни/доллар, к этому часу заключено 132 сделки на сумму 78,44 миллиона долларов.