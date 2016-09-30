Минфин России признал, что резервный фонд в 2019 году будет практически исчерпан

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2019 года сократится до 7,9 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы российского Минфина Антона Силуанова.

"У нас объемы резервов всех ФНБ и Резервного фонда 500 миллиардов (7,9 миллиарда долларов) только остается в конце трехлетки", - сказал Силуанов, добавив, что российский Резервный фонд будет израсходован полностью, а указанная сумма останется только в ФНБ.

"Сейчас к тратам ФНБ в новые проекты в условиях, когда мы тратим резервы (на финансирование дефицита бюджета - ред), мне кажется, надо очень аккуратно к этому относиться", - сказал он.

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"ФНБ в рамках трехлетки будет использоваться для закрытия бюджетной дырки", - напомнил он.

Вместе с тем, по словам Силуанова, российские власти не отказываются полностью от инвестирования в проекты средств ФНБ - но будут крайне аккуратно относится к их оценке.

Объем ФНБ РФ за август увеличился в долларах на 0,7% - до 72,71 миллиарда долларов, в рублях сократился на 3,6%, до 4,719 триллиона рублей (74,7 миллиарда долларов), сообщал ранее российский Минфин.