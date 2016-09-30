Украина рассказала в ВТО, как Россия нарушает правила торговли

Из-за российских торговых ограничений доля РФ в украинском экспорте, которая в 2012 году составляла 25%, в 2015 году сократилась до 12%, а в январе-июле 2016 года - до 9%. По той же причине экспорт Украины в страны Центральной и Восточной Азии, а также Кавказа сократился на 35%, а экспорт в Казахстан - на 45,5%.

Об этом говорится в выступлении украинской делегации, принимающей участие в обзоре торговой политики РФ в рамках Всемирной торговой организации. Текст выступления опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"Торговля между Украиной и Российской Федерацией сократилась с 45 миллиардов долларов в 2012 году до 12,3 млрд долларов в 2015 году. Доля Российской Федерации в украинском экспорте сократилась до 12% в 2015 году и составила около 9% в первой половине 2016 года", - говорится в выступлении.

Кроме того, делегация акцентировала внимание членов ВТО на транзитных ограничениях, введенных Россией 1 января 2016 года и усиленных 3 июля.

"В совокупности эти меры практически устанавливают запрет на транзит большинства товаров из Украины через территорию Российской Федерации в страны Центральной и Восточной Азии и Кавказа. Украина считает, что эти меры являются грубым нарушением правил ВТО, в частности, статьи V ГАТТ 1994. В результате этих ограничений украинский экспорт в страны Центральной и Восточной Азии, а также Кавказа сократился на 35% за январь-июнь 2016 года. Экспорт в Казахстан сократился на 45,5% в первой половине этого года", - отметила украинская сторона.

Согласно заявлению делегации, российская сторона до сих пор не предоставила аргументированные объяснения торговых ограничений, что явно противоречит правилам ВТО.

"Многочисленные, постоянно непредсказуемые меры, а также отсутствие необходимых прозрачных основ, как и раньше, продолжают нарушать и подрывать торговлю. Пользуясь случаем, украинская делегация хотела бы вновь призвать Российскую Федерацию принять необходимые меры для устранения ограничений транзитной перевозки с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны", - говорится в выступлении.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран, в частности, Казахстана и Кыргызстана.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.