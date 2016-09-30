Бюджет 2016 года будет выполнен без урезания расходных статей - Данилюк

Бюджет 2016 года будет выполнен в ранее заданных расходных параметрах, и урезания каких-либо статей не планируется.

Об этом журналистам сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Думаю, что мы избежим (урезания расходов - УНИАН) и пройдем без урезания бюджета. В бюджете 2016 года есть некоторые особенности. Там есть ресурсы, которые мы находим и направляем в те сферы, где потребности оказались более значительными, чем ожидалось", - сказал Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, вопрос возможного секвестра бюджета возник в начале сентября в связи с отсутствием прогресса в отношениях Украины с ключевыми кредиторами, в особенности МВФ. Вместе с тем, возобновление работы и получение третьего кредитного транша от Фонда позволило говорить и о привлечении 1 миллиарда долларов кредитных гарантий от правительства США, и 600 миллионов евро финансовой помощи от Евросоюза, а также 500 миллионов долларов кредита от Всемирного банка.

По данным Госказначейства, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-августа текущего года составил 11,288 миллиарда гривень против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 28,309 миллиарда гривень.