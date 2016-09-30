Кабмин рассчитывает, что бюджет на следующий год будет принят до 1 декабря

Правительство Украины рассчитывает, что государственный бюджет на 2017 год будет принят, как и требует законодательство, до 1 декабря текущего года, и в новый год Украина войдет в плановом порядке.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе поездки во Львовскую область.

"Мы рассчитываем, что до 1 декабря, как и полагается по закону, закон о Государственном бюджете на 2017 год будет принят. Мы должны планово войти в новый бюджетный год", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Он также подчеркнул, что ведет переговоры с парламентариями для того, чтобы принять "не популистский", а реальный бюджет.

"Мы рассчитываем, что парламент вовремя рассмотрит все предложения", - отметил глава правительства и призвал парламент к конструктивной работе, чтобы предложенный правительством бюджет был бюджетом развития и социальной справедливости.

"Правительство направило в парламент сбалансированный, реалистичный, честный проект бюджета, с четко определенными семью приоритетами. Среди них: сфера национальной безопасности и обороны, масштабное строительство дорог, на что планируется инвестировать от 35 до 40 миллиардов гривень, аграрный сектор, где в поддержку малых и средних фермерских хозяйств выделяется 5,5 миллиарда гривень. Также предусмотрен ряд региональных программ", - сказал Гройсман.

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Он также напомнил, что в сфере масштабной энергомодернизации предполагается выделить 3,8 миллиарда гривень для того, чтобы помочь местным органам власти в реализации энергопроектов; запланировано увеличение заработных плат учителей почти на 30% и врачей - почти на 20%.

"С 1 декабря этого года правительство увеличивает социальные стандарты на 10%. В следующем году также предусмотрен их рост на 10%", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабмин представил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год, как и требует закон, 15 сентября текущего года с прогнозным дефицитом 3% ВВП, доходами 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.