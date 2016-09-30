Быстрая валютная либерализация может вызвать новую волну девальвации - НБУ

Слишком быстрая либерализация валютного регулирования может оказать давление на валютный рынок в Украине и вызвать новую волну девальвации, говорится на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на выступление заместителя главы НБУ Олега Чурия на форуме в Одессе.

"Наш подход - постепенный, осторожный и привязан к наличию макроэкономических предпосылок", - пояснил Чурий.

По его словам, к приоритетам НБУ в этой сфере относятся торговые операции и прямые иностранные инвестиции.

Также Чурий отметил, что важными направлениями для регулятора являются ослабление ограничений для увеличения ликвидности межбанковского валютного рынка и введение института маркет-мейкеров.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

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В настоящее время на рынке продолжают действовать лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы в эквиваленте 250 тысяч гривень на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также обязательная продажа 65% валютной выручки экспортерами и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Сегодня, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,97 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.