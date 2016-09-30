Платежный баланс Украины за восемь месяцев сведен в "плюс" $533 миллионов

Платежный баланс Украины в январе-августе текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 533 миллионов долларов против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 349 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, в августе профицит платежного баланса составил 16 миллионов гривень, что в 32 раза ниже профицита за август 2015 года.

Согласно приведенным данным, текущий счет платежного баланса в августе сведен с дефицитом 414 миллионов долларов, за январь-август – с дефицитом 1,375 миллиарда долларов.

Финансовый счет сведен с дефицитом 417 миллионов долларов в августе и 1,835 миллиона долларов – за январь-август.

Счет операций с капиталом в августе сведен с профицитом 13 миллионов долларов, за январь-август – с профицитом 73 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июле текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 516 миллионов долларов против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 862 миллиона долларов.

По итогам 2015 года платежный баланс Украины вернулся из дефицитного в профицитное состояние, и положительное сальдо составило 849 миллионов долларов. США против отрицательного сальдо в 13,3 миллиарда долларов США в 2014 году.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 миллиарда долларов, что вместе с поступлениями от Международного валютного фонда позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 миллиарда долларов.