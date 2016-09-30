Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,93 за доллар
Официальный курс НБУ на 3 октября: 100 USD – 2593,6893 гривни; 100 EUR – 2894,8166 гривни; 10 RUR – 4,0913 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2593,6893 (30 сентября – 2591,1879)
100 EUR – 2894,8166 (30 сентября – 2907,5719)
10 RUR – 4,0913 (30 сентября – 4,1027)
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,97 гривни/доллар.
Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 7 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9780/29,0080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4090/0,4100 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9369 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 543 сделки на сумму 355,06 миллиона долларов.