Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,93 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2593,6893 (30 сентября – 2591,1879)

100 EUR – 2894,8166 (30 сентября – 2907,5719)

10 RUR – 4,0913 (30 сентября – 4,1027)

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,97 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 7 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9780/29,0080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4090/0,4100 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9369 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 543 сделки на сумму 355,06 миллиона долларов.