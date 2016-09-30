Гривня в сентябре девальвировала к доллару на 1% - НБУ

Официальный обменный курс гривни к доллару США по итогам месяца по состоянию на 29 сентября, несмотря на укрепление курса гривни со второй декады, снизился на 1%.

Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины, в результате, показатель девальвации гривни к доллару США по официальному курсу с начала года, в январе-сентябре, вырос до 7,9%.

Регулятор напомнил, что в первой половине сентября на валютном рынке сохранялось девальвационное давление, вызванное сезонным ростом спроса на валюту, однако благодаря действиям НБУ для сглаживания избыточных колебаний обменного курса и улучшению настроений рынка после положительного решения Международного валютного фонда давление на гривню существенно ослабло.

Нацбанк сообщает, что провел в сентябре три аукциона по покупке валюты на сумму 47,9 миллиона долларов, однако сальдо операций за месяц осталось отрицательным – на уровне 130 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, НБУ констатировал девальвацию гривни к доллару в августе на 2,6% после пяти месяцев укрепления. Показатель девальвации гривни к доллару США по официальному курсу в январе-августе составил 6%.

Сегодня, 30 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,97 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.