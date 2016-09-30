Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос в 1,7 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-августа 2016 года составил 3,567 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше дефицита за январь-август 2015 года на уровне 2,154 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров за отчетный период составил 20,869 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года на 10,1%, импорт сократился на 3,6% - до 24,436 миллиарда долларов.

Нацбанк отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-июля 2016 года составил 2,529 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше дефицита за январь-июль 2015 года на уровне 1,812 миллиарда долларов.