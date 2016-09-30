В Днепре разоблачили "конверт" с полумиллиардным оборотом

Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами конвертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела оперативники СБУ совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен. У дельцов также выявлено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, которые доказывают осуществления финансовых сделок.

"Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - рассказали в СБУ.