Китайский юань включен в корзину резервных валют МВФ

Фактически МВФ признал растущее значение китайской валюты и экономики страны, а также оценил реформы финансового сектора, которые проводят власти Китая, передает Русская служба Би-Би-Си.

Речь идет о корзине валют, исходя из которых рассчитывается стоимость специальных прав заимствования (SDR) МВФ. Это платежное средство, которое выпускает МВФ и которое не торгуется на финансовых рынках.

SDR используются для расчетов между фондом и его членами. Прежде всего, в SDR МВФ выдает кредиты странам, которые страдают от кризиса. От состава резервной корзины зависит курс SDR и то, в какой валюте получит помощь страна.

Помимо юаня в число резервных валют МВФ входят доллар, евро, японская йена и британский фунт. Наибольший вес в корзине принадлежит доллару и евро.

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В течение последних лет Китай добивался признания за юанемстатуса валюты для международных расчетов и сбережений. Некоторые мировые центробанки начали хранить часть резервов в юанях.

Превратить юань в валюту для проведения мировых расчетов Китаю также пока не удалось. Большинство сделок в мире по-прежнему заключаются в долларах и евро.

Американские политики и международные организации неоднократно обвиняли Китай в манипулировании курсом юаня. В течение многих лет курс китайской валюты был занижен, что искусственно снижало стоимость китайского экспорта.