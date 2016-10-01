В Украине цены на продукты отпустили в "свободное плавание"

Нововведение будет действовать до 1 января 2017-го. Соответствующее решение Кабинет министров принял 22 сентября, передает ТСН.

"Проект постановления разработан с целью практического исследования действенности ценового регулирования, которое регламентируется постановлением правительства от 1996 года номер 1548, и дальнейшего принятия решения о целесообразности такого регулирования", – отмечал первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

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Приостановят регулирования цен в частности на детское питание, хлеб, муку, крупы, яйца, подсолнечное масло и мясо-молочные продукты. Ранее эксперты отмечали, что цены на эти продукты не должны существенно вырасти. Ведь предприниматели уже давно нашли способы обходить нормативы. Скажем, на 0,1% изменяют показатель жирности молока, масла или сметаны и автоматически не подпадают под госрегулирование.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Украине временно отменят государственное регулирование цен на продукты питания. Эксперимент, который продлится до конца года, является антикоррупционным шагом и призван преодолеть один из инструментов давления на бизнес, отметил глава Кабмина Владимир Гройсман.