Функциональная сторона запущенной системы е-декларирования не идеальна - глава НАПК

Об этом заявила руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак, передает ТСН.

По ее словам, определенные проблемы возникают при заполнении декларации. Корчак лично тестировала программу и столкнулась с определенными сложностями во время выбора перечня должностей.

"На сегодня можно говорить о том, что функциональная сторона также не идеальна. Я столкнулась при заполнении своей декларации именно с той частью, что, например, в перечне должностей нет указания на то, что есть лица, которые являются политическими фигурами. Они ни под какие категории не подпадают", - пояснила Корчак.

Она напомнила и о других трудностях в процессе разработки программного обеспечения. Так, НАПК не было участником процесса согласования технического задания, участником соответствующих договорных отношений и поэтому не имело другого выбора, чем принять разработанную программу. Однако, для получения сертификата соответствия, без которого невозможно было полноценно запустить систему электронного декларирования, НАПК должно подтвердить имущественные права на программу. Это заняло определенное время.

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Кроме того, в процессе работы оказалось, что НАПК, не является владельцем аппаратной части, то есть серверов, на которых размещается система электронного декларирования. Это был вопрос безопасности всей системы.

Как сообщал УНИАН, систему е-декларирования запустили в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября. с 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.