Deutsche Bank уволит в Германии тысячу сотрудников - СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Европейская правда.

Запланированные сокращения коснутся в первую очередь работников бэк-офиса, например, тех, кто предоставляет услуги информационных технологий.

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Подобный шаг, как подчеркивается, был намечен главой банка Джоном Крэйном еще в прошлом году. В октябре 2015 года Крэйн анонсировал увольнение 9 тыс. лиц в отделениях банка по всему миру, в том числе 4 тысяч в Германии.

Крэйн также сообщал, что 2016 год станет годом реструктуризации для Deutsche Bank.

Напомним, в сентябре акции банка упали до рекордно низкого уровня на фоне требования штрафа со стороны Минюста США в размере более 14 млрд долларов. Позже США уменьшили требование до 5,4 млрд долларов.