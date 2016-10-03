Гривня начала неделю с укрепления до 25,94 за доллар

В понедельник, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,91/25,94 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 3 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1020/29,1440 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9435 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 38 сделок на сумму 24 миллиона долларов.