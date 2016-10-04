Реально ли заработать на Форекс без вложений?

Вы в поисках дополнительного дохода? Хотите улучшить свое финансовое положение и стать успешным, но не знаете с чего начать и какую сферу деятельности избрать в качестве пути для достижения своей главной цели? Тогда пришло время узнать о возможностях самого динамичного финансового рынка в мире!

Международный валютный рынок Форекс — это самый масштабный, быстроразвивающийся финансовый рынок в мире. Его ежедневный оборот составляет более 3 трлн долларов. Впечатляет, не правда ли? И если раньше заниматься торговлей на Форекс могли только банки и крупные корпорации, то сегодня трейдинг доступен каждому! Причем торговать на рынке валют можно с любой точки планеты, где есть доступ к Интернету.

Суть любого рынка — это покупка товара по более низкой цене и его продажа по более высокой. На Форекс товаром является валюта разных стран, которая в свою очередь имеет фиксированную цену. Что делают трейдеры? Они продают одну валюту в обмен на другую с целью получения прибыли от изменяющегося обменного курса. Таким образом зарабатывают немалые деньги.

В условиях геополитической напряженности и мировой экономической нестабильности колебания валютных курсов играют трейдерам только на руку. Можно сказать, что такие периоды самые подходящие для торгов на рынке валют.

Главный вопрос в том, готовы ли вы вкладывать личные средства для того, чтобы заработать на Форекс? Согласитесь, далеко не каждый станет рисковать своими сбережениями, не имея ни знаний, ни достаточного опыта торговли на рынке валют. И это вполне логично.

Именно по этой причине крупнейший международный Форекс-брокер ИнстаФорекс создал уникальный не имеющий аналогов «Бездепозитный БОНУС» в размере 40 долларов, который зачисляется на реальный Форекс-счет в подарок каждому новому клиенту. Другими словами, став клиентом компании ИнстаФорекс, вы сможете начать зарабатывать на рынке валют без вложений — за счет брокера, приобретая при этом бесценный трейдерский опыт.

Получить бонус достаточно просто. Для этого необходимо:

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Кроме того, при успешной торговле вы сможете обналичить и бонусные средства в том числе.

Компания ИнстаФорекс уже зарекомендовала себя как надежный и заслуживающий доверия брокер на международном валютном рынке. Здесь цифры говорят сами за себя — на сегодняшний день клиентами компании стали более 2 000 000 трейдеров по всему миру. Кроме того, высочайший уровень сервисов и услуг был оценен на престижных международных выставках и премиях.

«Лучший брокер Азии», «Лучший ритейл-брокер», «Лучший ECN брокер» «Лучший брокер Восточной Европы», «Лучший брокер в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Лучший глобальный ритейл-брокер» — и это далеко не полный список наград, которые были присвоены компании на всем протяжении ее работы.

Стоит отметить, что брокер ИнстаФорекс является открытой и доступной для клиентов компанией. По всему миру действует более 260 офисов и официальных представительств брокера.

Компанией предусмотрена уникальная система образовательных курсов и осуществляется индивидуальное консультирование каждого клиента. Преподавателями курсов являются профессиональные трейдеры и аналитики валютного рынка, готовые поделиться своим опытом и знаниями.

С ИнстаФорекс у вас есть возможность реализовывать свои цели и получить реальное удовольствие от торговли на Форекс.

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вы можете любым удобным для вас способом.

Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

г. Киев, Печерский район, ул. Щорса, 36-Д, офис 68 (1 этаж)

тел.: + 38 (044) 359-02-44

www.instaforex.com

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