Гройсман призвал корейский бизнес инвестировать в Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал корейский бизнес инвестировать в экономику нашей страны, поскольку потенциал для дальнейшего сотрудничества весьма велик.

Об этом глава правительства сказал в ходе встречи с представителями власти Кореи и корейского бизнеса.

"Уровень инвестиций в Украину равняется 161 миллион долларов США, объем взаимной торговли - 714 миллионов долларов США. Необходимо сразу подчеркнуть, что для наших обеих стран с огромным потенциалом эти цифры являются совершенно минимальными и не отвечают нашим возможностям, - сказал Гройсман. - Я хотел бы, пользуясь возможностью, призвать вас, уважаемые коллеги, углубить наше сотрудничество как в сфере торговых отношений, так и в инвестировании, в частности, в экономику Украины".

Гройсман подчеркнул, что Украина может предложить качественные проекты для инвестиций, подходы к продвижению инвестиций, а также по защите инвесторов.

Присутствовавший на встрече заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ли Те Хо согласился с тем, что взаимоотношения между Киевом и Сеулом могут и должны быть активизированы.

"Я вижу динамику развития экономики Украины, вижу будущее вашей страны. Я согласен с тем, что инвестиционное и торговое сотрудничество существенно ниже возможного. И правительства Украины и Кореи должны поработать над тем, чтобы нарастить эти показатели", - сказал представитель МИДа Кореи.

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Визит делегации Республики Корея приурочен к проведению в Киеве украинско-корейского делового форума, а также третьего заседания межправительственной группы высокого уровня.

Корея является одним из важных партнеров Украины и реализует совместно с рядом украинских компаний, включая государственные компании, проекты в сфере энергетики, транспорта, образования. Киев также готов предложить Сеулу глубокое сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, освоения космоса и информационных технологий.

Справка УНИАН. Дипломатические отношения между Украиной и Кореей были установлены в 1992 году. На данный момент страны разрабатывают возможности подписания Договора о стратегическом сотрудничестве. Как ожидается, такой договор может быть подписан уже через два-три года.