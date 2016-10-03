Остаток денег на счете Госказначейства снизился на 43%

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2016 года составил 13,472 миллиарда гривень, что на 10,290 миллиарда гривень, или на 43,3%, ниже показателя на 1 сентября текущего года.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с сентябрем прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в августе текущего года снизился в 3 раза, по сравнению с началом года - вырос в 1,5 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 сентября 2016 года составил 23,763 миллиарда гривень, что на 12,766 миллиарда гривень, или в 2,2 раза, больше показателя на 1 августа текущего года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.