Prozorro проведет тестовый аукцион по продаже активов неплатежеспособных банков

Команда системы электронных государственных закупок Prozorro и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 октября проведут тестовый аукцион по продаже имущества неплатежеспособных банков перед полноценным запуском системы, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Читайте такжеГосзакупки по-новому: экономия благодаря ProZorro достигла почти 4 миллиардов

Кроме того, инициаторы тестового аукциона представят архитектуру и принципы построения новой электронной системы, а также ключевые процедуры и правила участия в аукционах.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял 14 заявок на аккредитацию протестированных электронных площадок, на которых будут проводиться торги по продаже активов неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 440 миллиардов гривень по принципу системы электронных государственных закупок Prozorro.