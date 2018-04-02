Из Китая в Украину: новый Шелковый путь

Экономические отношения Украины с Китаем на протяжении последних лет находились в тени сближения с Европой и торговой войны, развязанной Российской Федерацией. Тем временем Поднебесная, которая еще в 2013 году была для Украины рынком, по значимости сопоставимым с Египтом или Польшей, в 2016 году находится на втором месте в мире по импорту украинской продукции. И хотя объемы экспорта в денежном выражении уменьшились в связи с неблагоприятными ценами на мировых рынках, Китай в 2015 году оказался крупнейшим потребителем украинской аграрной продукции. А это особенно важно на фоне потери традиционных рынков сбыта - стран СНГ.

Экономика Китая, демонстрировавшая экономический рост на уровне более 10% в год на протяжении последних десятилетий, сейчас растет темпами ниже 7%. На фоне замедления руководство страны ищет возможности для перехода от экспортоориентированной промышленной экономики к модели роста, базирующейся на внутреннем потреблении и услугах.

В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин анонсировал масштабный проект "Один пояс, один путь", который с легкой руки СМИ был назван новым Шелковым путем. В его рамках западная часть Китая должна быть соединена масштабным железнодорожным сообщением с Центральной Азией, а через нее - со Средней Азией и Европой. Кроме того, проект предусматривает создание портовой инфраструктуры, совмещенной с железнодорожными путями.

Для строительства Шелкового пути Китай даже создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который будет финансировать соответствующие проекты.

Желание руководства Поднебесной плотнее связать страну с Европой, а также постоянная необходимость в большом количестве продовольственной продукции делает Китай одним из самых ценных партнеров Украины.

"Доля Украины в объемах ежегодного импорта КНР занимает 0,18%, а украинские аграрии используют свои возможности на китайском рынке на 7,5%. Перспективы безграничны. Кроме того, если учесть, что европейские рынки не в состоянии принять значительные объемы сельскохозяйственной продукции из Украины, Китай два года подряд уверенно держит марку первого рынка сбыта для этой продукции", - отметил исполнительный директор Китайской торговой ассоциации (КТА) Руслан Осипенко.

В то же время, инициатива Шелкового пути дает Украине техническую возможность обойти ограничения Россией транзита в страны Средней Азии. При поддержке Китая 15 января этого года Украина запустила первый тестовый грузовой поезд в обход РФ в Казахстан через Азербайджан и Грузию.

На данный момент маршрут не пользуется большим спросом у перевозчиков из-за относительно высокой стоимости, однако Украина ведет переговоры с КНР об оптимизации тарифной политики.

"На сегодня одна из главных наших задач – оптимизировать Шелковый путь. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос о снижении стоимости перевозок как контейнерных грузов, так и вагонных отправок. Качественный вариант при активной работе в наиболее важных для нас направлениях выглядит так: до конца 2016 года снизить на 15% стоимость логистики и на 10% – время поезда в пути", - подчеркнула экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая.

Таким образом, Китай может стать стратегическим партнером Украины, способным обеспечить выход из российской транзитной блокады. И, как ни парадоксально, - на взаимовыгодной основе.

Чем Украина интересна Китаю

Прежде всего, географическое расположение Украины делает ее крайне перспективным транзитным хабом. Главным препятствием тут становится неразвитая инфраструктура.

В связи с этим, Украина и Китай договорились разработать дорожную карту совместных инфраструктурных проектов, призванных в среднесрочной перспективе значительно улучшить транзитный потенциал нашей страны.

"В рамках межправительственной комиссии мы рассмотрим инфраструктурные проекты, которые должны подготовить вместе с бизнесом для того, чтобы увеличить возможности государства Украина не только в транзите, а как того государства, которое может предоставить очень высокое качество услуг с логистической точки зрения", - отметил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Вторым важным фактором привлекательности Украины становится Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. ЕС импортирует китайской продукции на 300 миллиардов долларов в год, и объемы растут. Значительная часть товарного потока может быть направлена через Украину. Кроме того, китайский бизнес, надеющийся выйти на европейский рынок, может быть заинтересован в строительстве производственных мощностей на украинской территории, поскольку наша страна пользуется преференциальными условиями экспорта в ЕС.

Однако, ключевым препятствием для китайских инвестиций остается неблагоприятное регуляторное поле, а также военные действия на востоке страны.

"Уровень инвестиционной привлекательности Украины для КНР будет увеличиваться по мере решения в стране вопросов обеспечения надежной защиты китайских инвестиций, имущества и жизни китайских инвесторов. Пока это происходит не в полной мере в силу объективных и субъективных обстоятельств. Бесспорно, важным остается урегулирования ситуации на востоке Украины", - подчеркивает исполнительный директор КТА.

Третьим же фактором привлекательности Украины для Китая является ее аграрный потенциал. КНР в виду огромного количества населения крайне зависим от поставок продовольствия. Ключевым поставщиком аграрной продукции в Китай является США, однако руководство КНР нацелено на диверсификацию поставок и снижение зависимости.

Только в 2015 году поставки украинского продовольствия в Китай выросли в 6 раз, а Украина опередила США и стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Поднебесную.

Однако, по словам Осипенко, окно возможностей для нашей страны будет постепенно закрываться.

"Сельхозпродукция из Украины еще некоторое время будет востребована на рынке КНР, но страна работает над программой обеспечения продовольственной безопасности, а это означает, что окно возможностей постепенно будет уменьшаться", - отметил эксперт.

Тем не менее, диверсификация зависимости от импорта продовольствия для страны с населением в более чем 1,3 миллиарда человек является крайне трудной задачей, что логически приводит Украину и Китай к общему знаменателю - развитию Шелкового пути.

Торговые перспективы

Традиционно экономические отношение Украины и Китая отодвигались руководством нашей страны на второй план, поскольку основной внешнеэкономической политики за годы независимости было лавирование между Европой и странами СНГ.

В условиях резкого изменения географической структуры украинского экспорта наши чиновники сориентировались не сразу.

"Мы потеряли возможность быстрого развития Шелкового пути", - в сердцах заявил источник в правительстве Украины.

Однако по итогам заседания украинско-китайской межправительственной комиссии в сентябре этого года перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран выглядят более радужно.

"Для Украины Китай является одним из важнейших стратегических партнеров среди стран мира, поэтому торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничеству между двумя странами уделяется особое значение. По итогам 2015 КНР занимает второе место по объему товарооборота Украины со странами мира (6,17 миллиарда долларов). Экспорт украинских товаров в Китай составил 2,4 миллиарда долларов", - отметила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, КНР является огромным рынком сбыта для украинских предприятий, производящих высокотехнологичные товары и качественную продукцию АПК. В то же время, усиление двусторонних связей между бизнесом возможно также благодаря сотрудничеству в сфере услуг, в частности ИТ.

"Украина как один из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире имеет большой потенциал продажи в Китай IT-услуг. Объединение усилий двух стран в этом направлении (со стороны Украины - software, со стороны Китая - hardware) может привести к созданию совместного высококачественного и конкурентоспособного продукта", - сказала Микольская.

В то же время, по мнению Осипенко, для увеличения торговли между странами необходимо укрепить конкурентоспособные отрасли, расширять сотрудничество в сфере коммуникаций, логистики, инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, машиностроения, финансовой сфере.

При этом исполнительный директор КТА отметил, что сотрудничество Украины с Китаем в рамках Шелкового пути является одной из редких возможностей для реализации действительно крупных инфраструктурных проектов, которые могут стать основой для развития торговли.

"Инициатива Шелковый путь имеет базовые принципы, на которых она основывается. Страны, которые присоединяются к ней, должны их разделять. В частности, для того, чтобы началась реализация непосредственно инфраструктурных проектов на территории Украины, мы должны скоординировать свою политику с КНР, обеспечить непрерывность торговли, свободное движение капиталов. Только после этого следует строительство инфраструктуры и укрепление близости между народами двух стран", - подчеркнул эксперт.

Как бы то ни было, Китай, исходя из размеров своего рынка и стратегической заинтересованности, не на словах, а на деле компенсирует потерю Украиной важнейших рынков сбыта - России и стран СНГ.

Поскольку КНР заинтересована в рынке Европы, Россия по определению не может стать надежным партнером Китая в рамках Шелкового пути, хоть северный сосед и пытается договорится о развитии торговых маршрутов по его территории.

В условиях замедления роста экономики Китай активно движется в направлении перформатирования торговых и производственных взаимосвязей на территории Евразии. Украина же имеет возможность стать одним из главных бенефициаров китайской экономической экспансии.

Максим Шевченко