МВФ изменил прогноз уровня инфляции в Украине

17:10, 03 октября 2016
Финансы
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По расчетам МВФ, инфляция составит порядка 13% к концу 2016 года. 

REUTERS

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5%, но при этом улучшил прогноз инфляции до 13% с 15,1%.

Об это говорится в отчете Фонда, опубликованном на сайте организации.

"Реальный ВВП страны вырастет по итогам года на 1,5%. Экономическая активность будет сопровождаться ослаблением финансового давления, ростом внутреннего спроса, а также уверенностью инвесторов и ростом доходов, - говорится в отчете. - Вместе с тем, влияние внешних факторов будет все еще достаточным для того, чтобы пошатнуть тенденцию к росту, и потому страна во многом будет зависеть от глубины внутреннего спроса".

По расчетам МВФ, инфляция составит порядка 13% к концу 2016 года. "Инфляция прогнозируется на уровне примерно 13% к концу года и ее причиной станет преимущественно рост тарифов", - говорится в отчете.

В Фонде отмечают, что перелом тенденции от упадка экономики к ее росту - это ключевое достижение Украины.

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"В этой связи необходимо продолжить дальнейшее укрепление системы госфинансов, оздоровление банковской системы, провести пенсионную реформу, усовершенствовать налоговое администрирование, улучшить деловой климат, - говорится в отчете. - Политическая повестка дня амбициозна, но ее необходимо выполнить вовремя".

Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 миллиарда долларов при общем объеме кредитования 17,5 миллиарда долларов.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом порядка 1,3 миллиарда долларов до конца текущего года.

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