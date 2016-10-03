"Таврийские горизонты": конкретные инвестиции для развития Херсонской области

Более 40 бизнес-кейсов презентовали участникам-делегациям стран-членов ЕС: Венгрии, Литвы, Румынии, Польши, Швейцарии, Швеции; представителям Беларуси, Соединенных Штатов Америки, Канады, Китайской Народной Республики, Малайзии, Македонии, Казахстана, Ирака, Южноафриканской Республики и Турции.

Открывая работу форума, перед участниками и гостями «Таврийских горизонтов» выступил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

«Это уже девятый форум, который проводит облгосадминистрация. Сравнивая его с предыдущими, хочу отметить, что мы в корне изменили его концепцию. Сейчас наша цель - представить не только область в целом, а, главное, – конкретные инвестиционные проекты. И мы надеемся, что эти просчитанные бизнес-кейсы заинтересуют многих», - заявил Гордеев.

Наиболее интересными проектами, представленными на форуме, стали два новых индустриальных парка. Для их создания будет использована территория Херсонского машиностроительного завода и Херсонского хлопчатобумажного комбината. Соответствующие проекты представили Глава правления ХМЗ Александр Олейник и директор компании "Astarta Tanit" Константин Криволап в рамках панельной дискуссии «Промышленность, транспортная инфраструктура, энергоэффективность и их инвестиционная привлекательность».

«Индустриальный парк ХБК, который занимает площадь более 48 га, уже сегодня готов для реализации инвестпроекта. Есть пакет документов, который позволяет просчитать эффективность, который не просто показывает возможность, а доказывает целесообразность и выгоду проекта», - уверен Константин Криволап.

На фоне промышленных проектов, участникам Форума представили также платформу делового общения по децентрализации «Экономически самодостаточные общины Херсонщины – залог развития региона». И. о. заместителя председателя ХОГА Дмитрий Бутрий заявил, что объединенные общины сейчас становятся экономически состоятельными. Он также сообщил, что уже на следующем форуме общины выйдут к инвесторам с конкретными бизнес-кейсами по инвестиционным площадкам на своей территории. «После проведения реформы общины станут перспективными площадками для инвестирования», - считает Дмитрий Бутрий.

Его слова подтвердил и директор Института развития территорий Юрий Ганущак – основной эксперт и один из разработчиков проекта реформы децентрализации в Украине. Он отметил, что перспективный план объединения общин в Херсонской области является одним из лучших в Украине.

Руководитель проекта «DOBRE» (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) Бери Рид представил участникам новый пятилетний проект Агентства США по международному развитию в сфере развития местного самоуправления, с помощью которого планируется предоставить комплексную помощь украинским общинам в размере 50 млн долларов в течение 2016-2021 годов. «Среди потенциальных участников уже есть несколько заявок от общин Херсонской области, они проявили высокую активность. До конца октября мы определим первые общины, после чего начнется практическое сотрудничество с ними», – заявил Берри Рид.

Отдельно на Форуме обсуждался и туристический потенциал Херсонской области. Участникам «Таврийских горизонтов» представили итоговые показатели туристического сезона-2016: курорты южного региона в текущем году приняли более 3,5 миллионов туристов с разных стран мира и разных областей Украины. Этот показатель побил рекорды прошлых лет. Сейчас область приняла на 700 тыс. человек больше, чем было в прошлом году, а в курортно-туристическом сезоне 2015 года Херсонщину посетило около 2,8 млн туристов, что на 27% больше в сравнении с 2014 годом.

Директор Департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины Иван Липтуга, присутствующий на Форуме, заявил, что сейчас на согласовании Минфина находится Программа по развитию туризма в Украине на 2016-2026, которая позволит адекватно финансировать соответствующие проекты этой сферы и отдельно в Херсонской области, и по стране в целом.

По итогам «Таврийских горизонтов» представители бизнеса и дипломаты подписали ряд меморандумов с Херсонской областью в лице главы областной госадминистрации Андрея Гордеева.

В частности, были подписаны Меморандумы о сотрудничестве и партнерстве с Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия НИБУЛОН Александром Вадатурским.

Также подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения инвестиционного проекта «Создание гостинично-апартаментного туристического комплекса» с Почетным консулом Королевства Швеция в городе Каховка, почетным президентом общества с ограниченной ответственностью «Морские ворота» Карлом Стуреном.

Заключены договоренности между областной государственной администрацией с председателем правления публичного акционерного общества акционерного банка «Укргазбанк» Кириллом Шевченко, директором Китайской Торговой Ассоциации Русланом Осипенко.

Меморандум подписали с представителями Проекта Международного торгового центра при ООН «Развитие дорожной карты цепи создания стоимости для будущего плодоовощного сектора».

Председатель областной государственной администрации Андрей Гордеев подписал Меморандум с руководителем программы Агентства США по международному развитию DOBRE Бери Ридом , который предложило Херсонщине программу содействия созданию и развитию самостоятельных территориальных объединений.

В сфере развития индустрии торговли Херсонской области были заключены договоренности с ООО «БУДХАУС ГРУПП», а также членом правления общественного союза «Фонд развития и инноваций жилищно-коммунального хозяйства» Ярославом Жилкиным.

Для того, чтобы реализовать проект «Восстановление и строительство новых ирригационных систем» в области, Андрей Гордеев подписал Меморандум с директором общества с ограниченной ответственностью «АГРО – ТОРГОВАЯ ФИРМА «АГРО-ДЕЛО» Игорем Бучацким.

Результат работы Форума оценил и первый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

«Форум стал значимым событием не только для Херсонской области, но и для государства. Отдельно его оценил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который активно пропагандирует новую региональную политику касательно экономического развития, касательно децентрализации. И форум «Таврийские горизонты» - это очень яркий пример того, как инициатива местных органов власти активизирует деятельность бизнеса. Именно такая четкая позиция властей позволяет предпринимателям реализовывать свою деятельность максимально комфортно и эффективно. Все подписанные меморандумы – это доказательство заинтересованности инвесторов в работе на территории Херсонской области. Это привлекательный климат для инвесторов, это открытость и доступность власти, это способствование развитию бизнеса, это территория, которая лишена элементов коррупции, с абсолютно правильными трендами», - заявил Негода.

«Мы уверены, что все озвученные идеи получат реализацию на территории нашей области. Участники проявили заинтересованность фактически во всех представленных проектах, во всех бизнес-кейсах. Это доказывает, что Херсонщина не является зоной риска, а стала очень привлекательна для бизнеса и отечественного, и иностранного. А ведь это не только имидж нашего региона, это уровень жизни людей, проживающих тут. Именно ради повышения уровня жизни, повышения качества мы и реализуем подобные мероприятия, потому что главная задача – развивать регион для людей», - резюмировал глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.