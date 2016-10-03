МВФ одобрил усилия Нацбанка по очистке банковской системы

Усилия Национального банка Украины по созданию здоровой банковской системы начали приносить результаты, но необходимо продолжать эти меры с прежним усердием, говорится в официально обнародованном отчете Международного валютного фонда.

Как отмечается в документе, первый этап рекапитализации банков успешно завершен, а также есть значительный прогресс в направлении ликвидации неплатежеспособных банков.

Среди предстоящих шагов регулятора Фонд выделил контроль кредитования связанных лиц и избавление от обесцененных активов.

Кроме того, как отмечается в документе, МВФ поддерживает решение НБУ о постепенной отмене валютных ограничений, которые были временно введены для поддержки платежного баланса.

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.

В этом году Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации гривни. На рынке продолжают действовать лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы в эквиваленте 250 тысяч гривень на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также обязательная продажа 65% валютной выручки экспортерами и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.