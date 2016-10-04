Правительство разработало новый проект налоговой реформы

В частности, предлагается введение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза на топливо), уточнены возможности налоговых проверок и консультаций, создаются юридические возможности для электронной коммуникации налогоплательщика и фискальных органов.

Кроме того, правительство разработало трехлетний план повышения акцизов. В частности, фиксированная часть акциза на сигареты должна вырасти с 413,74 грн. за 1000 штук в 2017 г. до 595,80 грн. в 2019 г. – по 20% в 2018 и 2019 гг. На такой же процент вырастет минимальное акцизное налоговое обязательство – до 797 грн. за 1000 шт.

Напомним, что ранее о необходимости введения среднесрочного (на 3 года) бюджетного планирования заявляли и предыдущий, и действующий министры финансов. Кроме того, введение такого планирования в акцизной сфере согласуется с нормами Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.

По мнению старшего экономиста Международного центра перспективных исследований Ангелы Бочи, среднесрочное бюджетное планирование поможет активизировать реформы, снизить долю популистских решений во время бюджетного процесса и повысить эффективность реализации государственных целевых программ.

Впервые правительство начинает реализовывать стратегию среднесрочного бюджетного планирования – хотя бы в отдельной сфере акцизных поступлений.

В то же время, как сообщает газета «Зеркало недели», эксперты критикуют отдельные подходы правительства в бюджетной сфере. В частности, акцентирование на опережающем росте поступлений от НДС и акцизов. Дело в том, что такое доминирование непрямых налогов может сдерживать рост потребления и соответственно восстановления экономики – что в условиях падения ВВП Украины в течение двух последних лет крайне нежелательно.

Кроме того, эксперты раскритиковали повышение адвалорного акциза на табачные изделия. Поскольку это может перераспределить рынок в пользу производителей более дешевых сигарет. Это противоречит базовым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и практике Европейского Союза (где явно доминирует фиксированная часть акциза на табачные изделия).