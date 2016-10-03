Проект госбюджета на 2017 год нуждается в доработке - Счетная палата Украины

Подготовленный Кабинетом министров Украины и принятый к рассмотрению Верховной Радой 21 сентября проект государственного бюджета на 2017 год нуждается в доработке, говорится в заключении Счетной палаты Украины.

По оценкам ведомства, риск недостижения в следующем году прогнозируемого роста реального ВВП грозит неполучением запланированных доходов госбюджета. Также высок риск неполучения плановых 17 миллиардов гривень от приватизации госимущества.

При этом, как отмечает Счетная палата, финансирование госбюджета предусмотрено прежде всего за счет новых государственных заимствований, информация о которых неполная.

Учитывая это, в ведомстве обеспокоены способностью в рамках предложенного проекта госбюджета обеспечить финансирование плановых бюджетных расходов и Пенсионного фонда.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами - 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.

Кабинет министров утвердил проект госбюджета 15 сентября на внеочередном заседании. В ходе его презентации премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.