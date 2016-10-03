Гривня на межбанке за день укрепилась на 5 копеек – до 25,92 за доллар

В понедельник, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0560/29,0820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9206 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 347,11 млн долл.

Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке начала неделю с укрепления до 25,94 за доллар.