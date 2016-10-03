Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,92 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеГривня в сентябре девальвировала к доллару на 1% - НБУ

100 USD США – 2592.0623 (3 октября – 2593.6893)

100 EUR – 2912.4412 (3 октября – 2894.8166)

10 RUR – 4.1441 (3 октября – 4.0913)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0560/29,0820 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9206 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 538 сделок на сумму 347,11 млн долл.