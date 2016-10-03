Задолженность Украины перед РФ на $3 миллиарда не остановит программу с МВФ

Как говорится в официально обнародованном отчете МВФ, фонд принимает во внимание исключительный характер спора между Украиной и Россией и усилия нашей страны по своевременному разрешению этого вопроса.

Фонд напомнил, что частные держатели облигаций Украины поддержали условия проведенной в 2015 году долговой операции, кроме РФ.

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«Сейчас важно продолжать усилия по достижению соглашения о реструктуризации долга Украины перед Россией в соответствии с параметрами программы», - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года. Предметом спора является кредит, выданный в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов, что запрещено соглашением с держателями реструктуризированных облигаций.

МВФ в декабре прошлого года признал долг Украины перед РФ официальным, при этом смягчив требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит продолжить сотрудничество с нашей страной даже при условии невыплаты долгов.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам, а впоследствии решением Верховной Рады этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет, однако не грозит особым дискомфортом для нашей страны, при этом решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга.