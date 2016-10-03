В следующем году Украина может получить от МВФ $5,4 миллиарда

Об этом говорится в обновленном графике пересмотра программы реформ, обнародованном в специальном отчете Фонда по Украине.

В частности, третий пересмотр программы запланирован на ноябрь 2016 года. Тогда же может быть принято решение о выделении кредитного транша - четвертого по счету - в размере 1,3 млрд долл. В 2017 году просмотры программы запланированы в феврале, мае, августе и ноябре.

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Самая большая сумма транша может быть выделена Украине в феврале 2017 года. Она составит около 1,98 млрд долл. Следующие транши будут существенно меньше: по 1,33 млрд долл. в мае и августе и 735 млн долл. в ноябре.

В 2018 году МВФ также запланировал 4 пересмотра программы и выделение 4 траншей размером 735-736 млн долл. каждый.

Как писал УНИАН, Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. из общего объема кредитования 17,5 млрд долл.

Решение о выделении средств было принято после более чем годовой паузы в отношениях между Украиной и МВФ.