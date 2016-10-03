Правительство 5 октября рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс

Как сообщает пресс-служба Кабмина документ был представлен и обсужден сегодня на совещании под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана при участии представителей правительства, контролирующих органов, народных депутатов из профильных комитетов Верховной Рады, предпринимателей, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.

Отмечается, что общий антикоррупционный законопроект налоговых изменений имеет целью упростить жизнь для бизнеса и устранить те преграды, которые мешают предпринимателям нормально работать и развиваться.

В частности, законопроект предусматривает упрощение администрирования налогов, что позволит сократить затраты средств и времени для бизнеса. Еще одна цель – уменьшить возможности для манипуляций со стороны ГФС и, соответственно, давление на бизнес, создать равные и понятные “правила игры” для бизнеса и обеспечить условия для его развития.

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Ключевые налоговые изменения включают также введение налоговых каникул на пять лет для новообразованного малого бизнеса, внедрение прозрачного возмещения НДС через единый реестр и передачу баз данных от Государственной фискальной службы Минфину.

Изменения в налоговое законодательство должны изменить ситуацию с ведением бизнеса в стране, отметил премьер-министр, открывая встречу по обсуждению проекта изменений.

Глава правительства подчеркнул, что бизнес и инвестиции "приходят" туда, где есть единые для всех правила, прогнозируемая ситуация, а все контакты с органами власти в отношении разрешительных процедур, фискальных вопросов и администрирования налогов – открытые, прозрачные и понятные для всех участников процесса. В этом контексте одна из важных задач, которую должны решить изменения налогового законодательства, – установление единых "правил игры" для всех, отметил Гройсман.

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Отдельно премьер-министр подчеркнул, что изменения в налоговое законодательство должны стимулировать детенизацию экономики. По минимальным расчетам, сегодня в Украине "в тени" находятся около триллиона гривен.

"Мы должны создать нормальные инструменты, которые позволят выводить ситуацию из тени, чтобы ресурсы работали на наше государство, и самое главное, чтобы мы дали возможность к развитию (бизнеса), а не к угнетению, как, к большому сожалению, это бывало, используя различные системы, в том числе налоговую", - отметил Гройсман.

Изменения налогового законодательства также должны стимулировать экономический рост в стране и сохранить баланс интересов бизнеса и государства, отметил премьер-министр. К тому же упрощение налогов должно быть одновременно сопряжено с ответственностью.

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В ходе презентации законопроекта министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что предложенные налоговые изменения создадут нормальные условия для бизнеса и улучшат инвестиционный климат, а также фактически ликвидирует инструменты для системной коррупции и злоупотреблений в налоговой сфере.

Участники совещания обсудили основные положения предлагаемых изменений, выдвинули свои предложения и замечания. Бизнес ассоциации и общественные эксперты поддержали законопроект относительно совершенствования налоговой системы. Ранее изменения уже публично поддержали ведущие деловые и общественные объединения, среди которых Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация.

После одобрения членами правительства антикоррупционный законопроект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.