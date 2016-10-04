Поступления в госбюджет Украины выросли почти до 408 миллиардов

Поступления в государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2016 года, по состоянию на 1 октября, составили 407,529 миллиарда гривень, что на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 384,323 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, одновременно эти поступления на 6% ниже показателя, установленного в бюджетной росписи на соответствующий период из-за отсутствия запланированных перечислений от Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, в том числе в сентябре в госбюджет поступило 46,349 миллиарда гривень, что на 0,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года и на 6,8% ниже планового показателя на этот месяц.

Как сообщал УНИАН, поступления в госбюджет Украины за январь-август 2016 года составили 361,113 миллиарда гривень, что на 5,6% ниже показателя, установленного в бюджетной росписи на указанный период.