В Минобороны хотят увеличить финансирование ведомства в 2017 году

В Министерстве обороны Украины хотят, чтобы финансирование ведомства в 2017 году было увеличено до 108 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Проектом закона Украины о государственном бюджете на 2017 год, одобренным Кабинетом министров Украины, Министерству обороны предусмотрено 64 миллиарда гривень, или почти 2,5% ВВП. Указанные расходы почти на 12 миллиардов гривень, или на 23% больше по сравнению с 2016 годом", – сказал Гуцуляк.

По его словам, в госбюджете на 2017 год предусматривается предоставление Минобороны госгарантий на сумму 4 миллиарда гривень.

"Примерно 11,5 миллиарда гривень из нового оборонного бюджета планируется распределить на развитие вооружения и военной техники, и ориентировочно 3 миллиарда на подготовку Вооруженных сил Украины", – добавил он.

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Также указанный объем расходов обеспечит питание личного состава, медицинское и санаторное обеспечение, оплату коммунальных услуг и энергоносителей с учетом повышения тарифов, выплату денежного довольствия, заработной платы и единовременной денежной помощи, а также строительство и приобретение жилья для военнослужащих на сумму более 750 миллионов гривень.

Вместе с тем представитель оборонного ведомства рассказал, что остаются нерешенными вопросы восстановления и создания запасов горюче-смазочных материалов, вещевого имущества, продовольствия, ракет, боеприпасов, восстановления потенциала военно-морских сил, восстановления и наращивания аэродромной сети ВСУ и полигонной базы для подготовки войск, ремонта вооружения и военной техники, изменения системы подготовки и обучения войск по стандартам НАТО, обустройства и восстановления инфраструктуры, сформированных воинских частей.

"Решение этих и других проблемных вопросов было заложено в бюджетный запрос Министерства обороны Украины на 2017 год, который составил 108 миллиардов гривень", – заявил Гуцуляк.