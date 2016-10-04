Британский фунт снова обновил 31-летний минимум - FT

Фунт стерлингов упал до 31-летних минимумов, сообщает Газета.ru со ссылкой на Financial Times.

"Так, по состоянию на 10:42 (8:42 по Лондону) курс фунта упал на 0,5%, до 1,27 доллара, что является самым низким показателем с 1985 года", - говорится в сообщении.

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По данным Bloomberg, это происходит из-за беспокойства инвесторов, что Великобританию ждут тяжелые последствия Brexit.

Как сообщается, фунт рухнул относительно 30 из 31 основных валют мира после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Великобритания будет инициировать выход из Евросоюза в первом квартале 2017 года.

С того дня как Британия проголосовала за выход из ЕС (23 июня), фунт упал на 14% по отношению к доллару и завершил свой худший квартал с 1984 года. Также рынок подстегивает падение британского фондового индекса FTSE 100, который превысил 7000 пункта впервые за 16 месяцев.