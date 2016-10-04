Кабмин отменил обязательную госрегистрацию инвестиций

Кабинет министров Украины упразднил существовавший с 2013 года порядок обязательной государственной регистрации или перерегистрации инвестиций.

Как отмечается в постановлении правительства №661, опубликованном на веб-портале Кабмина, отмена порядка регистрации существенно упростит механизм привлечения средств.

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Решение принято во исполнение положений действующего законодательства.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман заявлял, что уже в начале октября при Кабинете министров начнет работать Офис продвижения и сопровождения инвестиций, который станет точкой входа для инвесторов, а также площадкой для обсуждения проблем и трудностей, возникающих у деловых кругов, работающих в Украине.

В конце августа по предложению президента Петра Порошенко в Украине был создан Национальный инвестиционный совет, который возглавил Борис Ложкин. Задача совета - максимально содействовать привлечению инвестиций в Украину. По словам Ложкина, в случае продолжения реформ, Украина способна привлечь уже в следующем году порядка 3-5 миллиарда долларов прямых вложений.