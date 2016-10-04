Гривня укрепилась еще на 5 копеек - до 25,87 за доллар

Во вторник, 4 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,82/25,87 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8440/28,8970 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4140 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,8748 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 51 сделку на сумму 18,69 миллиона долларов.