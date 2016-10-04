Министр торговли Канады назвала плюсы свободной торговли с Украиной

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, которое было заключено 11 июля и ожидает ратификации парламентами стран, будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест для украинцев и канадцев.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на слова министра торговли Канады Христи Фриланд в ходе встречи с главой Минэкономразвития Степаном Кубивым.

«Канада полна решимости поддержать украинский народ в работе над построением более безопасной, стабильной Украины. Недавнее соглашение о свободной торговле будет способствовать экономическому росту и обеспечит больше рабочих мест для украинцев и канадцев», - сказала она.

В свою очередь Кубив подчеркнул, что макроэкономическая стабилизация в Украине в скором времени трансформируется в экономический рост.

«Правительство сегодня проводит непростые, но важные реформы. Не все из них сразу дают ощутимые результаты. Но даже сейчас показатели свидетельствуют о макроэкономической стабилизации, которая вскоре перейдет в экономический рост», - отметил глава Минэкономразвития.

При этом в министерстве отметили, что объемы торговли между странами постепенно увеличиваются: в 2016 году наибольший рост украинского экспорта в Канаду наблюдается в машиностроении, пищевой и легкой промышленности.

Как сообщал УНИАН, правительство Канады 19 сентября внесло на ратификацию в парламент соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, заключенное 11 июля.

Канада в рамках соглашения о зоне свободной торговли с Украиной предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности.

Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.