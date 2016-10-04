"Нефтяная заначка" России за сентябрь сократилась почти на $2,5 миллиарда

Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 октября 2016 года составил32,26 миллиарда долларов, сообщает Росбалт со ссылкой на данные Минфина РФ.

"Напомним, что на 1 сентября 2016 года объем фонда составлял 33,4 миллиарда долларов. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 846 миллионов долларов или на 2,5%", - говорится в сообщении.

Совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября текущего года равнялся 73,11 миллиарда долларов.

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Также отмечается, что на 1 сентября нынешнего года размер фонда составлял 75,45 миллиарда долларов. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился в рублевом эквиваленте на 1,62 миллиарда долларов или 2,15%.

В общей сложности, Резервный фонд и ФНБ "похудели" за сентябрь на 2,47 миллиарда долларов.

Ранее президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф не исключал, что в нынешнем году правительство РФ может израсходовать Резервный фонд наполовину при среднегодовой цене на нефть в 40 долларов за баррель.

По закону о федеральном бюджете на 2016 год, прогнозируемый объем Резервного фонда на конец года должен составить чуть больше 16 миллиардов долларов. Прогноз по Фонду национального благосостояния — 74,5 миллиарда долларов.