Международные резервы Украины выросли до $15,5 миллиарда

Международные резервы Украины на текущий момент выросли до 15,5 млрд долл., что на 9,9% или на 1,4 млрд долл. больше показателя на начало сентября.

Читайте такжеВ следующем году Украина может получить от МВФ $5,4 миллиарда

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины, подготовленных к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

Согласно данным НБУ, рост резервов в сентябре обусловлен получением третьего транша кредита Международного валютного фонда в эквиваленте 1 млрд долл., а также размещением еврооблигаций на 1 млрд долл. под гарантии правительства США.

Также регулятор отметил, что в сентябре проводил аукционы на межбанковском валютном рынке как по покупке, так и по продаже валюты для стабилизации курса гривни, по итогам которых продал на 160 млн долл. больше валюты, чем купил.

Также сообщается, что Нацбанк оставил без изменений свой прогноз на 2016 год, в рамках которого международные резервы к концу года, благодаря дальнейшему сотрудничеству с МВФ и поступлениям другого связанного финансирования, вырастут до 17,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в августе выросли на 0,15%, или на 21 млн долл. - до 14,103 млрд долл.

В начале сентября Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2015 года выпуска в сумме 505 млн долл. США.

Согласно отчету Международного валютного фонда, официально обнародованному 3 октября, фонд снизил прогноз по уровню золотовалютных резервов Украины на 4 млрд долл., или на 11,4%, - до 31,2 млрд долл. на период окончания текущей программы с нашей страной в 2018 году с 35,2 млрд долл., ожидаемых ранее. В том числе на конец 2016 года резервы, по оценкам фонда, вырастут до 16,8 млрд долл., на конец 2017 года - до 23,7 млрд долл.