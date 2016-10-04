Кабмин предлагает Раде изменить бюджет-2016: увеличить расходы на оборону и зарплаты госслужащих

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в государственный бюджет на текущий год и выделить дополнительные объемы средств на финансирование расходных статей, включая расходы на сферу обороны и безопасности, в общем объеме порядка 7,1 млрд грн.

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Об этом говорится в правительственном законопроекте №5217, внесенном на рассмотрение руководства парламента.

«Законопроект сбалансирован и предполагает увеличение расходов, в том числе на оборону и безопасность, в сумме 7,1 млрд грн, из которых денежное обеспечение составляет 6,3 млрд грн», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложенная правительством роспись средств предполагает, что средства будут направлены на нужды Минобороны в размере 800 млн грн, Национальной полиции в размере 2 млрд грн, Госпогранслужбе - 963,5 млн грн, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям - 50 млн грн, Главному управлению разведки Минобороны - 175 млн грн, СБУ - 128,5 млн грн, Управлению госохраны - 51 млн грн, Госспецтрансслужбе - 5,4 млн грн.

В этом же законопроекте Кабмин предлагает увеличить расходы на оплату труда госслужащих, включая сотрудников администраций всех уровней и сотрудников дипломатических учреждений на 1,5 млрд грн. Кроме того, помимо прочих расходных статей, на 950 млн грн предлагается увеличить финансирование инвестиционных программ по линии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

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Источниками обеспечения указанных расходов станет перераспределение средств местным бюджетам, использование ресурсов, сэкономленных на обслуживании госдолга и заимствований, а также сокращение непервостепенных расходов капитального характера.

«Проект закона является сбалансированным и позволит профинансировать статьи обороноспособности государства, выполнить Закон Украины «О государственной службе» и решить другие неотложные вопросы», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал изменения в госбюджет на 2016 год в конце сентября. При этом он отмечал, что изменения коснутся не сокращения расходов, а наоборот - выделения дополнительного финансирования на сферу безопасности, в особенности по линии МВД.

В целом финансирование сектора безопасности и обороны Украины в бюджете 2016 года составляет порядка 114 млрд грн.