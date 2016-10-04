МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на 2,5% при инфляции 11%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне 2,5% при инфляции 11%.

Об этом говорится в традиционном экономическом обзоре Фонда World Economic Outlook, опубликованном на сайте организации.

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Как отмечается, показатель инфляции является средним по году, и к концу 2017 года он может быть ниже - порядка 8,5%. Показатель безработицы составит, по оценкам МВФ, порядка 8,7%.

«Экономика Украины вернется к росту уже в 2016 году после значительного падения в 2014-2015 годах. Причем, как ожидается, рост усилится за счет улучшения деловой среды и активизации экономических реформ», - говорится в обзоре МВФ.

Эксперты МВФ также отмечают, что к 2021 году средний показатель ежегодного роста экономики Украины составит около 4% при инфляции в 5%.

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Ранее МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5%, но при этом улучшил прогноз инфляции до 13% с 15,1%.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины сроком на 4 года и объемом 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. По этой программе Украина уже получила три транша кредита на общую сумму порядка 7,62 млрд долл. Причем третий кредитный транш Украина получила после более чем годичного перерыва, вызванного сменой правительства и согласованием дальнейшей экономической и антикоррупционной политики государства.

По расчетам Фонда, Украина до конца текущего года может получить и 4-й кредитный транш в размере порядка 1,3 млрд долл., в случае, если такое решение будет принято Советом директоров МВФ после третьего пересмотра программы. Он может состояться уже в ноябре текущего года.

Основными условиями получения денег будут, в числе прочего, - разработка земельного законодательства, согласование бюджета на 2017 год, отмена спецрежима налогообложения аграриев, разработка законодательства по пенсионной реформе, продолжение реформы банковского сектора в части очистки банковской системы и докапитализации крупнейших банков.

В 2017 году Украина рассчитывает получить от Фонда 4 кредитных транша на общую сумму 5,4 млрд долл.