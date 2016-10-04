Депутаты хотят упростить выдачу иностранцам разрешений на работу в Украине

За законопроект №4541 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (об отмене регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и проживания иностранцев)» в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов при необходимых 226.

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Согласно пояснительной записке, упрощение выдачи иностранцам разрешений на работу поспособствует привлечению иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых этапах развития дочерних предприятий иностранных компаний в Украине.

Кроме того, законопроект предоставляет право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенную долю в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них. Это позволит им проводить в Украине достаточное время для контроля за деятельностью предприятий.

Как сообщал УНИАН, 26 июня вступил в силу закон об отмене обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций для предприятий и банков.

Закон упрощает порядок привлечения инвестиций и вводит заявительный принцип государственного учета инвестиций, по которому всю статистическую информацию предоставляют предприятия с иностранным капиталом и банки.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 млрд долл., что на 2,373 млрд долл., или на 5,19%, ниже показателя на начало прошлого года на уровне 45,745 млрд долл.

При этом объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2015 году составил 251,154 млрд грн, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

В 2016 году правительство рассчитывает привлечь порядка 5 млрд долл. инвестиций.